土曜小倉２Ｒ（芝１２００メートル）で小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝が騎乗した１番人気のダブルチャレンジ（牝３歳、美浦・深山）が勝利。２勝を挙げた先週に続いての２週連続の勝利で、今年のＪＲＡ５勝目、同通算７１勝目をマークした。好スタートから積極的にハナを奪い、スッとラチ沿いを確保。ロスなくリズムよく運んで手応え十分に直線を向くと、鞍上のアクションに応えて粘り腰を発揮。最後は３番人気ヒッグス