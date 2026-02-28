毎年誕生月に送付されるねんきん定期便について、“忙しいからきちんと確認していない”という人は多いです。こうしたなか、いざ定年前になってじっくり確認してみると、記載された「想定外の年金額」に衝撃を受けるケースも……。事例をもとに、高年収の人ほど陥りやすい「年金の落とし穴」をみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。年収1,300万円の“おひとり様”に訪れたピンチ中堅商社に勤める会社員のタクマさん（59歳・