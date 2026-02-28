キャンセル車がごくまれに出てくる可能性もある「シビックタイプR」ホンダの数あるラインナップにおいて、現時点でもっとも「尖った」モデルといえるのが「シビックタイプR」でしょう。最新の納期について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これが最新「シビック タイプR」です！ 画像で見る（30枚以上）ホンダの初代シビックタイプRがデビューしたのは1997年8月のことでした。初代