あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）の開館から1年です。高松の街にどんな効果をもたらしたのでしょうか。そして、2年目の街づくりの展望は。専門家に聞きました。 【写真を見る】「こけらおとしはサザンだった」あなぶきアリーナ香川開館から1年を振り返るなにがどう変わったかにぎわいの創出は【香川】 開業のインパクトは絶大こけらおとしはサザン （カウントダウン）「3、2、1、OPEN」（