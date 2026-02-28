「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、ディズニーとFormula1のコラボレーションを象徴するキャンペーン「Fuel the Magic」を記念したコレクションを、3月23日（月）から、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】レーサー姿のミッキーをデザイン！キッズアイテムもかっこいい■エネルギーと遊び心を融合今回登場する「Disney x Formula1 UT」は、レーストラックをイメージしたミッ