陸上自衛隊新発田駐屯地は、部下の隊員に暴行を加えた44歳の2等陸曹など合わせて4人の隊員の懲戒処分を発表しました。懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊新発田駐屯地の第30普通科連隊に所属する44歳の2等陸曹など合わせて4人です。新発田駐屯地によりますと44歳の2等陸曹はおととし10月24日、出張先である群馬県前橋市内の飲食店で、部下隊員に対し、頬を平手打ちするなどし、加療約2週間のけがをさせたほか、去年7月10日には新発