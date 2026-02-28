今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・オハイオ州の「ゴミ箱の中から…"逃走中の男""交通違反"で警察に追われ…」についてです。◇アメリカ・オハイオ州で23日。作業員が回収のため、ゴミのふたをあけた次の瞬間。驚いて、その場を跳んで退きます。跳びはねながら指さす先を見ると…。ゴミ箱の中から、男がひょっこり現れました。パトカーの車載カメラに映っていたこの男。警察官を見るやいなや、あ