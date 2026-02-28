NCT WISHが、テレビ東京ドラマプレミア23、Netflix（ネットフリックス）のドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」のオリジナルサウンドトラック（OST）を歌う。ドラマの挿入曲「Same Sky」が27日にリリースされた。韓国の音楽専門メディア・ヘラルドミューズは28日、「今回の曲は、温かみのあるサウンドのレトロポップR＆Bで、歌詞には困難が訪れても私たちは同じ空の下でともにいる。互いに支え合いながら前