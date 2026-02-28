ＴＲＦのＤＪＫＯＯが２７日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演し、当初は正式メンバーではなかったことを告白した。小室哲哉プロデュースのＴＲＦはＤＪＫＯＯＹＵ―ＫＩ、ＳＡＭ、ＣＨＩＨＡＲＵ、ＥＴＳＵによる男女５人組のダンス＆ボーカルグループ。ＤＪＫＯＯは「元々は４人だったんです。ＤＪはいなかった、最初は。ＳＡＭとえっちゃんとＣＨＩＨＡＲＵちゃんたちは小室さんから一緒のグルー