ＦＣ東京やＶ・ファーレン長崎でプレーし、日本代表にも名を連ねた徳永悠平さん（４２）は、地元・長崎で現役生活に区切りをつけた。引退後は解説者として活動する一方、長崎・眼鏡橋近くに「黒豚通り六白眼鏡橋店」を構えた。現役時代に出会った鹿児島産六白黒豚のとんかつに「概念が変わるほどの衝撃」を受け、「この味を広めたい」と踏み出した第二の人生。軸にあるのは今も「感動を届ける」という思いだ。２０１８年にＦＣ