成年後見制度の利用者は警備員に就業できないとしていた警備業法の旧「欠格条項」（2019年6月に改正済み）が、憲法に違反していたことを理由に提起されていた国家賠償請求訴訟で、最高裁大法廷（裁判長・今崎幸彦長官）は同規定を違憲とする判決を言い渡した。最高裁が行った「法令違憲判決」は史上14例目。 しかし他方で、本判決は結論として原告の国家賠償請求を認めなかった。一審判決が10万円・控訴審判決が50万円の賠償を国