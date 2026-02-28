きのう午後、愛知県の東浦町役場の駐車場で70代の女性を車ではね、そのまま逃げたとして、57歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】役場の駐車場で車をバック中に女性をはね逃げた疑い 57歳の女を逮捕 愛知・東浦町役場 逮捕されたのは、東浦町の無職・鈴木弘恵容疑者（57）です。警察によりますと、鈴木容疑者はきのう午後3時半前、東浦町役場の駐車場で乗用車をバックさせた際に、歩いていた75歳の女性をはねたにもかかわら