「『ごくせん』に出演するにあたって語るべき作品が、高校2年生のときに出演した『伝説の教師』（日本テレビ系）。9話に登場する怖い高校生役が決まらなかったそうで、急きょ、オーディションを受けに行ったんです。そのとき、トイレでたまたま面接をしてくれたスタッフの方と一緒になって、元気に『どうもありがとうございました』と挨拶したら、役が決まりました（笑）。日本テレビさんとのつながりができ、“不良高校生”のイメ