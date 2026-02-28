◆セリエＡ▽第２７節パルマ１―１カリアリ（２７日、エンニオ・タルディーニ）イタリア１部・パルマ所属の日本代表ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）が左手骨折のけがを負った昨年１１月以来、約３か月ぶりにベンチ入りメンバーに復帰した。試合は１―１で引き分け、出番はなかった。鈴木は昨年１１月８日のＡＣミラン戦の後半、相手選手と接触し負傷。フル出場したが、試合後の検査で、左手の中指と舟状骨を複雑骨折した。舟状骨