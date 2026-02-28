いつもの味噌汁をちょっとアレンジ 毎日のお味噌汁に「ツナ缶」を入れてうま味アップ！ いつものお味噌汁とひと味違った味わいに、驚くこと間違いなしです。 とろとろ白菜とホクホクじゃがいもとシャキシャキもやしと家にある食材と合わせるだけでOK！ ストックしておくと便利なツナ缶。色々な料理に使えて万能選手ですが、お味噌汁に入れたことはないという人が多いのでは？ 1缶まるまる無駄なく使えて、うま味もばっちりです