横浜スタジアムで２８日、スタジアム開場５０周年記念プロジェクトの一環である「ＢＡＬＬＰＡＲＫＢＲＩＣＫＳＴＯＲＩＥＳ」の記念レンガと手形プレートが完成し、アンバサダーの三浦大輔氏が自身の手形の前で撮影に応じた。球場には、横浜スタジアムの歴史を刻んできた選手、アーティストの手形を設置したＬＥＧＥＮＤＡＲＥＡ、彩り豊かなイラストや遊び心ある隠れモチーフ、秘密の文字が散りばめられているＰＬＡＹＡ