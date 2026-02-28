井口綾子インタビュータレントの井口綾子（28）が昨年10月、自身のSNSで病気を公表した。「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けたという。まだ20代という若さで経験した闘病は、どのようなものだったのか。(全3回の第1回)＊＊＊【写真】「モッツァレラボディ」と言われたモデルの頃、青学時代には「肩出しドレス」姿も。当時から「美少女」…幼少期、小学、高校の井口綾子きっかけは、2020年に始まったコロナ