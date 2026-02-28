アメリカのメディア大手パラマウント・スカイダンスが27日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を正式に発表しました。これは両社の取締役会で決議されたもので、買収額は1100億ドル相当、日本円でおよそ17兆円規模です。規制当局の認可などを経て、今年9月末までの完了を目指すとしていて、買収後は映画や動画配信サービス、それに報道など幅広い分野を手掛けるメディア企業となります。パラマウントのエリソンCEOは「2