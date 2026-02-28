歌手の杜このみ（36）が28日、自身のインスタグラムを更新。「今日は夫のお誕生日です」と夫で大相撲の力士・高安（※高=はしごだか）の誕生日を報告し、夫婦2ショットを公開した。【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット高安は現在、3月8日から始まる『令和八年三月場所』に向けて大阪で稽古に励んでいるという。「毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しい」と心境を