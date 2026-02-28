茨城県潮来市のアパートで同居男性を殺害したとして殺人容疑で逮捕された４８歳の女が「夫が働かず、モラハラがひどかった」という趣旨の供述をしていることが２４日、捜査関係者への取材で分かった。県警は夫への不満が動機になった可能性があるとみて調べている。県警によると、女は１６日午前１時頃、アパート自室で内縁の夫（５２）の頭をワインボトルや金づちで殴り、首をひもで絞めるなどして殺害したとされる。容疑を認