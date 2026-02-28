妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、顔を変え、名前をも捨てて“別人”として生き直す――そんな大胆な設定で話題を集める日曜劇場『リブート』（TBS系）。この極限とも言える状況設定とスリル満点のストーリーを、構想から約3年かけて書き上げたのが、脚本家の黒岩勉さんだ。【写真で見る】終盤に向けて物語も“リブート”・・・?!ドラマ『リブート』最新話場面写真も黒岩さんはこれまでにも、日曜劇場『グランメゾン東