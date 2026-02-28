ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）にVTR出演。間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて意気込みを語った。米フロリダ州のキャンプ地に元日本ハムの杉谷拳士氏が向かい、岡本に前回大会で得たことや心境の変化などを尋ねた。岡本は2023年の前回大会について「前回は（試合に）出られるのか、出られないのかも分からなかった。ちょうど