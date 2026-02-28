食道がんは早期には症状が出にくく、進行するまで気づかれないことがあります。これらを正確に確認するために最も有効なのが、食道を直接観察できる胃カメラ（上部消化管内視鏡）です。今回は、食道の病気とその発見に欠かせない胃カメラ検査の流れについて、医師の坂口先生（大塚駅前消化器内視鏡クリニック）に伺いました。 ※2025年12月取材。≫【1分動画でわかる】食道がんのリスクと進行前に現れるサイン 監修医師：坂