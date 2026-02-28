今回のCP+2026は、初お披露目の新型カメラが少なかったこともあり、交換レンズに注目が集まっている。 そこで本稿では、2026年に登場した国内メーカーのホットなAF交換レンズについて紹介する。なお、一部は実機を手に取れない参考出品だ。 ニコン NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II CP+2026で最も順番待ちが長くなっているレンズは、会期直前に発表された「NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II」（4月発売）