歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第7回では、織田信長の墨俣（すのまた）攻略が始まり、のちに秀吉の腹心の部下となる蜂須賀正勝（演：高橋努）が登場しました。「私が、城を築いてみせましょう！」美濃攻略に苦心する織田信長に、そう名乗り出た若き豊臣秀吉が、たった一晩のうちに難攻不落の城（砦）を完成させた……一夜にして城を築いたというこの「墨俣一夜城」は