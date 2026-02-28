2026年3月7日放送の「ぶらり途中下車の旅」は江ノ電の旅。旅人は、橋本じゅん。江ノ電江ノ島電鉄線は、「江ノ電」として広く親しまれていて、神奈川県の藤沢駅から片瀬海岸の江ノ島駅を経て鎌倉駅に至る人気の路線。沿線には、豊富な観光資源と名勝・旧跡が多数存在しています。橋本じゅん1964年2月25日生まれ兵庫県出身俳優。1985年に劇団☆新感線に参加。それ以降数々の劇団公演に出演。舞台だけでなくミュージカル俳優とし