2026年2月28日放送の「ぶらり途中下車の旅」は都営大江戸線の旅。旅人は、伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）。都営大江戸線練馬区の光が丘から、六本木・築地・両国などを通り都庁前まで、6の字を描くように走る全38駅、総距離40.7kmの路線。リニアモーターで、急カーブ、急勾配でのスムーズな走行が可能で低騒音化が図られています。今週の旅人：伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）1990年6月22日生まれ。埼玉県出身。Hey! Say! JUMPのメンバー