28日未明、島原市の広域農道で車がトンネルの壁面に衝突する事故があり運転していた20歳の女性が死亡しました。 28日午前0時20分頃、島原市出の川町の雲仙グリーンロードで、市の中心部方向に進行していた普通乗用車が、反対車線のトンネルの壁面に衝突しました。 この事故で車を運転していた、雲仙市国見町の農業 和泉 このはさん 20歳が病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。 現場は、片側1車