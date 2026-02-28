BTSのJIMIN（ジミン、30）が、8年連続で世界のダンス王と認められた。グローバル投票サイト「DABEME」が実施した「TOP 100 BEST MALE DANCERS 2026」で、8年連続トップとなった。また、グローバル投票アプリ「KOOKY」が実施した「Best Dancer」でも、94％の支持を得て圧倒的なトップとなった。韓国メディアのスポーツ東亜は28日、「JIMINは13年にBTSのメインダンサーとしてデビューした。釜山（プサン）芸術高の全体トップ成績で入