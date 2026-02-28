お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が28日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。コンビの年収をめぐるネット記事にツッコミを入れた。この日は休暇中のアシスタント出水麻衣アナウンサーに代わり、外山惠理アナが出演。外山アナは、ナイツが出演し、毎日深夜に放送している同局通販番組「カイモノラボ」について「遅くまで起きてるといつもナイツさ