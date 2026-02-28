ロバーツ監督、WBCは「野球にとっては素晴らしいことだと思う」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が27日（日本時間28日）、ジャイアンツとのオープン戦が終わった後に取材対応し、3月から始まる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を心待ちにした。近々、開催が予定されているWBCについて、指揮官は「ああ、機会があれば間違いなく観る。WBCが大好きだ。野球にとっては素晴らしいことだと思う。国のためにプレーす