1.玄関での出迎え 昼間は家で留守番をし、飼い主さんやそのご家族の帰宅を待ちながら過ごしている猫が多いのではないでしょうか。そこでよく耳にするのが、「帰宅すると猫が玄関先で出迎えてくれる」という話です。 一緒に留守番をしている家族がいるケースでは、「他の人が玄関前を通っても反応しないのに、飼い主さんの帰宅時だけは察知して玄関まで飛んでいく」という話もよく耳にします。 出迎える理由は、「