ミドル世代にとってデニムアイテムは昔からそばにあった着慣れた存在ではある一方、トレンドの形や着こなしは少しずつ移り変わっているもの。そろそろデニムコーデを更新したいという大人世代に向けて、今回編集部は【niko and ...（ニコアンド）】の40代スタッフさんのスタイリングに注目しました。niko and ...の新世代のデニムアイテムと、他と差をつけられそうな鮮度の高いデニムコーデのポイントをお届けします。