逆転金を支えた激励アイテムを生披露ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）のフリー大逆転の裏側にあったエピソードが、再びファンの胸を打っている。26日、2人は日本テレビ系「news zero」に生出演。ショートプログラムのミスで失意の木原を立ち直らせた“アイテム”を生披露した。SNSには「涙腺崩壊」などの声が上がった。生出演し