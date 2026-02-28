WBCはDH専念の大谷翔平（31=ドジャース）。【もっと読む】“30万着サバいて60億円”…侍Jがソロバンはじくレプリカユニホームのバカ儲け投手としては帰国前のキャンプ中に2回、ライブBPに登板。速球は159キロをマークするなど、2度メスを入れた右肘はまったく問題ない。今季は開幕から先発ローテーションに入る見込みとはいえ、侍ジャパンに参加中の投手としての調整には限界がある。ブルペン投球やライブBPに限られるからだ。