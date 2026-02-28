ファン、メディアはもちろん、選手、首脳陣、スタッフ…バンテリンドームナゴヤにいたほとんどが釘づけになった。【もっと読む】宮城大弥が激白した！ 大谷翔平にタメ口の顛末、兄貴分の山本由伸、オリックス愛27日、侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）が中日との練習試合前、普段は滅多にやらないフリー打撃を披露。4階席に強烈なアーチを叩きこむなど、計28スイング中11発のサク越えを放ち、規格外のパワーを見せつけた。