「来日中のマイケルから、1987年にジャンパーをオファーされたときは『3日間』という短納期でしたが『絶対に完成させる！』と頑張りました。以来マイケルは、来日のたびにコンサートや、夕食会に招待してくれたりしたんです。私も、お礼に『魔異蹴留』と刺繍した真っ赤なスタジャンを、プレゼントしました」都内の自宅1階にある応接室兼仕事場を訪ねると、三浦静加さん（72）が満面の笑みで迎え入れてくれた。人気ブランド「セーラ