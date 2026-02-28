ダルムシュタットのMF古川陽介がゴールドイツ2部ダルムシュタットのMF古川陽介が、ドイツ移籍後の初ゴールを決めた。現地時間2月27日のディナモ・ドレスデン戦で、ダルムシュタットは前半に退場者を出したこともあり苦しい展開に。0-2の後半途中で相手も退場者を出し、後半34分に古川が出場した。そこから追加点も奪われ3点ビハインドで試合終盤を迎え、ダルムシュタットはコーナーキックのこぼれ球をゴール正面からボレーシ