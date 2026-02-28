阪神が２８日、甲子園球場での全体練習で２日連続の非公開練習を実施した。ウォーミングアップを終え、その後のキャッチボールの途中。投内連係が始まる前に、球団関係者から報道陣にグラウンドが見えない位置に移動するようにアナウンスが出された。サインプレーなどの確認とみられるが、極めて異例だ。