きょう28日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、土地や建物など家の総額をまるごとまとめて予想する「クイズ！その家まるごとまとめてハウマッチ」を届ける。【番組カット】”キューブが8つ”こだわりの家「気持ちいいとかワクワク感を一番大事しながらデザインしている感じですね」。そう語る一級建築士の岩切剣一郎さん。アメリカ西海岸をイメージした住宅設計を得意とする、カリフォルニ