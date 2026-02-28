「大和証券 Mリーグ2025-26」2月27日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）が、緻密な計算と強靭な踏み込みで、窮地を最高の結果へと変えてみせた。【映像】渡辺太、強気のリーチが生んだハイテイ＆裏ドラ2枚の跳満シーン場面は東2局。渡辺は2万3000点持ちの同点2着目でこの局を迎えた。配牌には1・2・5・6・7・8・9筒とピンズが並び、一気通貫も視野に入る好形だ。6巡目にドラの2筒が対子になると、渡辺は1筒を切