ポケモン初のゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』で出会えるピカチュウをイメージした、丸くて愛らしいフォルムが特徴の「はじまりのピカチュウ」のぬいぐるみとマスコットが、ポケモンセンターに登場した。ネット上では早くも購入報告や品切れ報告が出ており話題になっている。【写真】存在感あるフォルム！「はじまりのピカチュウ」ぬいぐるみ＆マスコット洗練されたデザインで、シンプルかつ存在感ばつぐんなぬいぐ