【ニューヨーク＝金子靖志】米国のビル・クリントン元大統領は２７日、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）との関係について、下院監視・政府改革委員会で証言した。事前公表した冒頭発言で、エプスタイン氏との交流があったことは認めたが、「犯罪行為は全く知らなかった。間違ったことは何もしていない」と犯罪への関与を否定した。同委員会による聴取は、２６日の妻ヒラ