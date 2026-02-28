自転車の運転中や歩行中にスマートフォンを操作する「ながらスマホ」の危険性を知ってもらうため、石川県金沢市で27日、高校生向けの講習会が開かれました。講習会は、2026年の4月から、16歳以上の自転車の運転者が交通違反をした場合、交通反則切符、いわゆる青切符が交付されることから、大手通信事業者「KDDI」が、石川県金沢市内の高校生らを対象に開きました。生徒たちは「ながらスマホ」や無灯火、イヤホンをつけたままの運