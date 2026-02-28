日本テレビ27日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが春季キャンプで対談しました。話はスタメン争いへ。春季キャンプ前の1月の段階では、メジャー移籍した岡本和真選手（ブルージェイズ）がいなくなった4番にリチャード選手、高卒2年目の石塚裕惺選手を8番で起用したい考えを持つなどを明かしていた中、2月に話を聞くとひとつ変化がありま