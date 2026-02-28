女優の安田成美（59）が28日までに自身のインスタグラムを更新。大物作家との遭遇ショットを披露した。「カッコ良い菊地成孔さんのLIVE堪能後、あの、あのあの吉本ばななさんと遭遇」と書き出し、自身と「キッチン」「TUGUMI」などの作品で知られる吉本さんとの2ショットをアップ。「happy lucky wonderful night！」と感激を記した。安田の投稿に、フォロワーからは「お互いにすごい、偶然ですね〜」「良かったですね」「