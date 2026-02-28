巨人は２８日、那覇キャンプで最後の実戦となる韓国サムスンとの練習を行う。サムスンは昨年韓国リーグで１４４試合、打率３割１分４厘、５０本塁打、リーグ記録の１５８打点で本塁打王、打点王の２冠に輝いたルーウィン・ディアス内野手（２９）も参加メンバー入り。ドミニカ共和国出身で身長１９３センチ、左投げ左打ちのディアスは試合前練習では一塁守備に入り、フリー打撃では豪快な打撃を披露した。試合は沖縄セルラ