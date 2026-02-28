28日午前10時49分ごろ、沖縄県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮古島近海で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、沖縄県の宮古島市と多良間村です。【各地の震度詳細】■震度2□沖縄県宮古島市多良間村■震度1□沖縄県石垣市竹富町気象庁の