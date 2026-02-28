阪神は28日、甲子園で全体練習を行った。午前10時35分からは非公開練習となり、報道陣や集まったファンらに見えないように“鉄のカーテン”を敷いた。前日の27日にも甲子園では異例の非公開練習を行っており、2日連続の“鉄のカーテン”となった。