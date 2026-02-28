阪神は２８日、兵庫・西宮市の甲子園球場で全体練習を開始した。アップ、キャッチボール後には投内でサインプレーを確認するため、報道陣を完全にシャットアウト。取材記者、カメラマンを含む報道陣だけではなく、甲子園歴史館を訪れた人が入れるオーロラビジョン前のスペース「バックスクリーンビュー」も閉鎖し、２日連続で非公開練習を行った。これまでもキャンプ中にドーム球場を閉鎖したことや、甲子園では隣接する室内